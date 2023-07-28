Кабінет Міністрів розширяє дію електронної черги на легкові автомобілі та автобуси, які виконують пасажирські перевезення через кордон. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.
Кабмін розширяє дію електронної черги на легкові авто й пасажирські автобуси
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«Сьогодні підтримали рішення про розширення дії е-черги. Це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження більш комфортним. Раніше ця послуга вже запрацювала для вантажного автомобільного транспорту», — зазначив прем'єр.
За його словами, пілотний проєкт з пропуску пасажирських автобусів розпочинається вже в серпні.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Якщо е-черга буде не прив’язана до номеру авто, це просто стане бізнесом як в МРЕО-місця в черзі заняті кимось на місяць наперед, хоч виїхать-вмій порішати.