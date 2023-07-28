Кабмін розширяє дію електронної черги на легкові авто й пасажирські автобуси

Кабінет Міністрів розширяє дію електронної черги на легкові автомобілі та автобуси, які виконують пасажирські перевезення через кордон. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду.

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«Сьогодні підтримали рішення про розширення дії е-черги. Це дозволить зменшити черги на кордоні та зробити його проходження більш комфортним. Раніше ця послуга вже запрацювала для вантажного автомобільного транспорту», — зазначив прем'єр.

За його словами, пілотний проєкт з пропуску пасажирських автобусів розпочинається вже в серпні.