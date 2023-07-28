Допомагав Жеваго відмивати $100 млн: на Кіпрі затримали ексзаступника голови правління банку «Фінанси та Кредит»

За запитом Державного бюро розслідувань на Кіпрі правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління банку «Фінанси та Кредит», який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад $100 млн. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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На основі зібраної українськими правоохоронцями доказової бази, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Наразі працівники ДБР готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Кіпру в Україну.

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Нагадаємо

У межах розслідування самому Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати $113 млн фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості.

Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн грн, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.