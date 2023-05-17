Швейцарія арештувала $113 мільйонів на рахунках компаній Жеваго

Швейцарія арештувала понад $113 млн на рахунках компаній, кінцевим бенефіціаром яких є екснардеп, олігарх Костянтин Жеваго. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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«Кошти були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022 за запитом Державного бюро розслідувань», — йдеться в повідомленні.

Бюро вживає заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів за сприяння Швейцарської сторони.

Нагадаємо

У межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Вони організували механізм розтрати $113 млн фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об'єктів нерухомості.

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Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Це активи у вигляді корпоративних прав, коштів та 26 об'єктів нерухомості — оздоровчих комплексів, готелів, житлових та комерційних приміщень розташованих у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу, загальною площею понад 22 тисячі м2.

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