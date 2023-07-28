Продаж нових авто: вперше європейський рейтинг бестселерів очолив електромобіль

З січня по червень 2023 року у Європі було продано понад 6,5 млн нових легковиків — це найбільший за цей період обсяг піврічних реєстрацій з часів пандемії Covid-19. На тлі зростання попиту на нові авто, вперше в історії європейський рейтинг бестселерів очолив електромобіль — Tesla Model Y. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Jato Dynamics.