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28 липня 2023, 13:38 Читать на русском

Продаж нових авто: вперше європейський рейтинг бестселерів очолив електромобіль

З січня по червень 2023 року у Європі було продано понад 6,5 млн нових легковиків — це найбільший за цей період обсяг піврічних реєстрацій з часів пандемії Covid-19. На тлі зростання попиту на нові авто, вперше в історії європейський рейтинг бестселерів очолив електромобіль — Tesla Model Y. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Jato Dynamics.

З січня по червень 2023 року у Європі було продано понад 6,5 млн нових легковиків — це найбільший за цей період обсяг піврічних реєстрацій з часів пандемії Covid-19.
Фото: freepik.com

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Найпопулярніші нові авто в Європі

Топ-10 найпопулярніших нових авто в Європі у першому півріччі року виглядає наступним чином:

  1. Tesla Model Y — 126 565 од., +204% у річному обчисленні;
  2. Dacia Sandero — 123 408 од. (+27%);
  3. Volkswagen T-Roc — 111 692 од. (+29%);
  4. Peugeot 208 — 105 699 од. (-4%);
  5. Opel/Vauxhall Corsa — 105 637 од. (+19%);
  6. Renault Clio — 100 298 од. (+44%);
  7. Toyota Yaris Cross — 96 214 од. (+48%);
  8. Fiat 500 — 90 464 од. (+6%);
  9. Volkswagen Golf — 88 425 од. (+6%);
  10. Dacia Duster — 86 872 од. (+18%).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Tesla Model Y перевершила колишніх лідерів Toyota RAV4 та Corolla та посіла перше місце у світовому рейтингу продажів автомобілів у першому кварталі 2023 року. Таким чином вперше повністю електричний автомобіль став найбільш продаваним авто у світі.

Джерело: Мінфін
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