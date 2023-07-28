З січня по червень 2023 року у Європі було продано понад 6,5 млн нових легковиків — це найбільший за цей період обсяг піврічних реєстрацій з часів пандемії Covid-19. На тлі зростання попиту на нові авто, вперше в історії європейський рейтинг бестселерів очолив електромобіль — Tesla Model Y. Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Jato Dynamics.
Продаж нових авто: вперше європейський рейтинг бестселерів очолив електромобіль
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Найпопулярніші нові авто в Європі
Топ-10 найпопулярніших нових авто в Європі у першому півріччі року виглядає наступним чином:
- Tesla Model Y — 126 565 од., +204% у річному обчисленні;
- Dacia Sandero — 123 408 од. (+27%);
- Volkswagen T-Roc — 111 692 од. (+29%);
- Peugeot 208 — 105 699 од. (-4%);
- Opel/Vauxhall Corsa — 105 637 од. (+19%);
- Renault Clio — 100 298 од. (+44%);
- Toyota Yaris Cross — 96 214 од. (+48%);
- Fiat 500 — 90 464 од. (+6%);
- Volkswagen Golf — 88 425 од. (+6%);
- Dacia Duster — 86 872 од. (+18%).
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Tesla Model Y перевершила колишніх лідерів Toyota RAV4 та Corolla та посіла перше місце у світовому рейтингу продажів автомобілів у першому кварталі 2023 року. Таким чином вперше повністю електричний автомобіль став найбільш продаваним авто у світі.
Джерело: Мінфін
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