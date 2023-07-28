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28 липня 2023, 12:36 Читать на русском

Власник Gucci купує 30% акцій Valentino за 1,7 мільярда євро

Французька компанія Kering, яка володіє брендом Gucci, уклала угоду з катарським інвестфондом Mayhoola щодо придбання 30% акцій бренду Valentino за 1,7 млрд євро. Про це йдеться в офіційній заяві Kering.

Французька компанія Kering, яка володіє брендом Gucci, уклала угоду з катарським інвестфондом Mayhoola щодо придбання 30% акцій бренду Valentino за 1,7 млрд євро.
Фото: rau.ua

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Угода також передбачає опціон для Kering на придбання 100% акціонерного капіталу Valentino не пізніше 2028 року.

«Ця угода є частиною ширшого стратегічного партнерства між Kering та Mayhoola, яке може призвести до того, що Mayhoola стане акціонером Kering», — йдеться у повідомленні.

На сьогодні Valentino має 211 магазинів у більш ніж 25 країнах світу, а дохід компанії становить 1,4 млрд євро, показник EBITDA (аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) у 2022 році — 350 млн євро.

«Kering стане значним акціонером з представництвом у раді директорів. Mayhoola при цьому залишиться мажоритарним акціонером з 70% акціонерного капіталу і продовжить реалізовувати успішну стратегію розвитку бренду.

Очікується, що транзакція буде завершена до кінця 2023 року за умови отримання дозволу відповідних антимонопольних органів", — додали в Kering.

Зростання акцій

Акції Kering подорожчали на 2,95%, до 537,4 євро за папір.

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Компанія Kering

Компанію Kering заснував мільярдер Франсуа Піно. Він разом із родиною посідає 31-ше місце в рейтингу найбагатших бізнесменів світу. Forbes оцінює його статки у $39,8 млрд.

У Франції Піно поступається тільки спадкоємиці L'Oreal Франсуазі Беттанкур-Майєрс і власнику LVMH Бернару Арно.

Крім Gucci, Kering володіє також брендами Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta та Alexander McQueen.

Джерело: Мінфін
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