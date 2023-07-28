Курс валют на 28 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У п'ятницю, 28 липня, на готівковому ринку курс долара додав 5 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу. Євро у покупці не змінилось, а у продажу подорожчало на 12 копійок.

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В обмінниках долар подорожчав на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Курс євро у покупці знизився на 9 копійок, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,00−37,70 грн. Євро купують за 41,00 грн, а продають за 41,97 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,65−37,80, євро — 41,61−42,00 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,15−40,55 грн/євро.

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