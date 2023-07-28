Європа готується до хвилі дефолтів, зростання економіки США: що потрібно знати вранці

Американські індекси знизилися у четвер

S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq впали на 0,6%, а індекс Dow Jones скоротився на 0,7%.

Все через побоювання щодо можливого уповільнення майбутнього зростання американської економіки та збереження високого рівня інфляції поряд з можливим подальшим зростанням процентних ставок.

На ринкові настрої у США в четвер також вплинула заява банку Японії про те, що регулятор припускає підвищення процентних ставок у країні найближчим часом. Це призвело до зростання прибутковості 10-річних облігацій США, знизивши привабливість ринку акцій, зазначає Reuters.

Ринки Азії демонструють змішану динаміку

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index знизився сьогодні на 0,2%, японський Nikkei впав на 2,2%, південнокорейський Kospi скоротився на 0,4%, сінгапурський STI збільшився на 0,7%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng зросли на 1,4% та 0,9% відповідно.

На настрої в регіоні також чинило тиск попередження банку Японії про можливу відмову від проведення надм'якої грошово-кредитної політики в країні в найближчому майбутньому.

У другому кварталі 2023 року економіка США зростала краще, ніж очікувалося

За даними Міністерства торгівлі США, за підсумками минулого кварталу американський ВВП зріс на 2,4% у річному обчисленні проти збільшення, що прогнозується, на 1,8%.

Результат виявився кращим за очікування, попри різке підвищення відсоткових ставок і все ще високу інфляцію, зазначили в американському відомстві.

Підтримку американській економіці надало зростання споживчих та державних витрат, збільшення інвестицій в основний капітал, а також нарощування товарних запасів, зауважує CNBC.

Європейські банки готуються до хвилі дефолтів

Ряд найбільших банків Європи формують величезні резерви для покриття потенційних збитків за кредитами, оскільки зростання відсоткових ставок у регіоні збільшує тиск на позичальників та банківський сектор.

Так, наприклад, британський Barclays зарезервував близько $1,2 млрд у першій половині цього року для покриття можливих дефолтів позичальників, що більш ніж удвічі перевищує суму за той же період минулого року.

Резерви на можливі втрати з позик також суттєво наростили у Deutsche Bank. Обсяг резервів у найбільшому банку Німеччини зріс на 72% минулого кварталу до $446 млн.

Інфляція споживчих цін у Європі залишається на високому рівні, що чинить тиск на фінанси домогосподарств та банківський сектор. Крім цього, підвищення відсоткових ставок Європейським центральним банком та Банком Англії стримує економічну активність у регіоні, внаслідок чого 20 країн, які використовують євро, вже переживають рецесію.

Варто зазначити, що вчора ЄЦБ підвищив відсоткові ставки ще на чверть відсотка до 3,75% найвищого рівня з жовтня 2000 року.