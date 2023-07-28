З початку повномасштабної війни Україна отримала від Канади понад $3,5 мільярда

Від початку російського повномасштабного вторгнення Україна отримала від Канади понад $3,5 млрд бюджетної підтримки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі із надзвичайним та повноважним послом Канади в Українї Ларисою Ґаладзою-Кронін обговорив бюджетну підтримку від міжнародних партнерів, співпрацю з МВФ та потреби для швидкого відновлення.

«Вдячні уряду Канади за багатосторонню підтримку з перших днів повномасштабної війни. Військова та фінансова допомога, санкції проти агресора — у всіх цих сферах Канада зберігає стійку позицію щодо підтримки України», — заявив Марченко.

Зазначається, що протягом 2022 року Україна отримала від Канади понад $1,4 млрд, а у 2023 році — $1,75 млрд.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що до державного бюджету України надійшло $1,5 млрд пільгового фінансування. Кошти позики надаються під гарантії уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку.