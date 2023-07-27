До державного бюджету України надійшло $1,5 млрд пільгового фінансування. Кошти позики надаються під гарантії уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Україна отримала $1,5 мільярда позики від Світового банку під гарантії Японії
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Куди спрямують кошти
Зазначається, що залучене фінансування буде спрямоване на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення.
«Вдячний за невпинну підтримку України уряду Японії під час головування в G7, а також команді Світового банку», — заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
Від початку повномасштабного вторгнення рф, Україна отримала понад $581 млн пільгового фінансування від уряду Японії через Японське агентство міжнародного розвитку (JICA).
У поточному році очікується, що уряд Японії надасть ще $2 млрд прямої бюджетної підтримки через Цільовий фонд Світового банку.
Джерело: Мінфін
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