Україна отримала $1,5 мільярда позики від Світового банку під гарантії Японії

До державного бюджету України надійшло $1,5 млрд пільгового фінансування. Кошти позики надаються під гарантії уряду Японії через механізм Цільового фонду Світового банку. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Куди спрямують кошти

Зазначається, що залучене фінансування буде спрямоване на відновлення економіки та зміцнення соціального захисту населення.

«Вдячний за невпинну підтримку України уряду Японії під час головування в G7, а також команді Світового банку», — заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Від початку повномасштабного вторгнення рф, Україна отримала понад $581 млн пільгового фінансування від уряду Японії через Японське агентство міжнародного розвитку (JICA).

У поточному році очікується, що уряд Японії надасть ще $2 млрд прямої бюджетної підтримки через Цільовий фонд Світового банку.