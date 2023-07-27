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27 липня 2023, 18:24 Читать на русском

Україна виконала ще два структурні маяки МВФ

Верховна Рада на засіданні в четвер, 27 липня, прийняла в цілому законопроєкт № 9346−1д, який вносить зміни до Бюджетного кодексу в частинах передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості. Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

Верховна Рада на засіданні в четвер, 27 липня, прийняла в цілому законопроєкт № 9346−1д, який вносить зміни до Бюджетного кодексу в частинах передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості.
Фото: bank.gov.ua

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Даним законопроєктом передбачено, що внесення змін до закону про державний бюджет може розглядатися у Раді лише у разі наявності позитивного висновку Мінфіну.

А також відновлюються передбачені статтею 52 Бюджетного кодексу умови внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши в умовах воєнного стану лише необмежене право на перегляд видатків сектору безпеки і оборони. Таким чином буде виконаний структурний маяк МВФ, доданий у програму на початку липня.

Також у прийнятому законопроєкті передбачено, що у 2023−2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішеннями Кабінету Міністрів, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду держбюджету. Граничний обсяг державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про державний бюджет.

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Крім цього, з 1 січня 2024 року буде відновлено середньострокове бюджетне планування (ухвалення Бюджетної декларації) — структурний маяк МВФ. Також цьогоріч буде відновлено розробку Стратегії управління державним боргом.

Джерело: Мінфін
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