НБУ не бачить підстав для занепокоєння через коливання курсу

Національний банк не вбачає підстав для хвилювання через незначні коливання курсу на готівковому валютному ринку. Про це сказав голова Національного банку України Андрій Пишний на брифінгу, передає Укрінформ .

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«Ми не розглядаємо ситуативні корекції курсу, які відбуваються на ринку, як певний фактор, що змушує нас тривожитись. Ситуація абсолютно стійка та контрольована», — сказав Пишний.

Раніше повідомлялося, що Національний банк допускає, що може відмовитися від фіксованого курсу гривні до закінчення війни.

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Нагадаємо

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у червні 2023 року, становив $638 млн. Це на $185 млн менше, ніж у травні.