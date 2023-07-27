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27 липня 2023, 18:37 Читать на русском

НБУ не бачить підстав для занепокоєння через коливання курсу

Національний банк не вбачає підстав для хвилювання через незначні коливання курсу на готівковому валютному ринку. Про це сказав голова Національного банку України Андрій Пишний на брифінгу, передає Укрінформ.

Національний банк не вбачає підстав для хвилювання через незначні коливання курсу на готівковому валютному ринку.
Фото: depositphotos.com

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«Ми не розглядаємо ситуативні корекції курсу, які відбуваються на ринку, як певний фактор, що змушує нас тривожитись. Ситуація абсолютно стійка та контрольована», — сказав Пишний.

Раніше повідомлялося, що Національний банк допускає, що може відмовитися від фіксованого курсу гривні до закінчення війни.

Читайте: Банки вдвічі збільшили ввезення в Україну готівкової валюти — Нацбанк

Нагадаємо

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у червні 2023 року, становив $638 млн. Це на $185 млн менше, ніж у травні.

Джерело: Мінфін
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