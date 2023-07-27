Протягом першого півріччя сума погашення вимог кредиторів банків в управлінні ФГВФО склала 4,2 мільярда

У червні 2023 року банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 856,5 млн грн, в т. ч. 153,5 млн грн — позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів (72,9 млн грн — НБУ, 80,6 млн грн — іншим кредиторам). Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Із загальної суми у червні, зокрема, майже 165,9 млн грн спрямовано на задоволення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам, 5,9 млн грн — 4-ї черги (фізичних осіб понад гарантовану суму), 671,0 млн грн — 7-ї черги (юросіб, що не є пов’язаними з банками особами). Решту коштів отримали кредитори 1-ї, 2-ї, 6-ї та 8-ї черг.

За січень-червень 2023 року сума погашення вимог кредиторів банків в ліквідації склала 4 184,1 млн грн, в т. ч. 153,6 млн грн — позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів.

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