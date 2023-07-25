Фонд гарантування виставив на аукціон активи банків-банкрутів на 5,2 мільярда

Протягом поточного тижня (24−28 липня), запланований продаж активів 9 банків, що ліквідує Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

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Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 5 156,3 млн грн:

з них на суму 4 702,8 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами,

на 394,0 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 58,9 млн грн, а цінні папери торгуватимуться зі стартовою ціною 0,7 млн грн.

Так, упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

Мегабанк — на загальну суму 3 343,2 млн грн;

МР Банк — на загальну суму 1 273,3 млн грн;

Банк Січ — на загальну суму 343,9 млн грн;

Промінвестбанк — на загальну суму 123,1 млн грн;

Земельний капітал — на загальну суму 62,4 млн грн;

Аркада — на загальну суму 5,8 млн грн;

Капітал — на загальну суму 2,6 млн грн;

ВТБ Банк — зі стартовою ціною 1,6 млн грн;

Місто Банк — зі стартовою ціною 0,3 млн грн.

У фонді зазначили, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків.