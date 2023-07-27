НБУ знизив ставки за депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування

Правління НБУ знизило ставку за депозитними сертифікатами овернайт до 18%, а за кредитами рефінансування до 24%. Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці. Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний під час монетарного брифінгу.