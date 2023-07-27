Правління НБУ знизило ставку за депозитними сертифікатами овернайт до 18%, а за кредитами рефінансування до 24%. Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і надалі дорівнюватиме обліковій ставці. Про це заявив голова Нацбанку Андрій Пишний під час монетарного брифінгу.
НБУ знизив ставки за депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування
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«З одного боку, ураховуючи поліпшення інфляційних очікувань та прогнозу інфляції, поточне та прогнозоване зниження ставок за операціями НБУ дасть змогу зберегти привабливість гривневих заощаджень. З іншого, − зниження ставок НБУ підтримає відновлення економіки в умовах збереження макрофінансової стабільності», — заявив Пишний.
Джерело: Мінфін
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