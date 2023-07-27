General Motors представила квартальний звіт: показники радують

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

27 липня 2023, 15:10 Читать на русском

General Motors представила квартальний звіт: показники радують

Американський автомобільний гігант General Motors нарешті відзвітував про свої фінансові результати за підсумками II кварталу 2023 року. З документації стало відомо про те, що компанія отримала $2,566 мільярда чистого прибутку ($1,83 на кожний цінний папір). Рік тому цей показник дорівнював $1,692 мільярда ($1,14 відповідно). Якщо не враховувати одноразові фактори, прибуток компанії досягнув $1,91 на акцію. Результат викликав позитивну реакцію серед акціонерів та клієнтів General Motors, зазначають експерти LBLV.

Квартальний виторг виробника автомобілів збільшився до $44,746 мільярда проти торішніх $35,759 мільярда. Експерти прогнозували, що скоригований прибуток компанії на акцію дорівнюватиме $1,86, а обсяг вторгованих коштів досягне $42,133 мільярда.

За 3 минулі місяці General Motors реалізувала 1,584 мільйона одиниць продукції (роком раніше цей показник дорівнював 1,421 мільйона, нагадали в LBLV). У північноамериканському та південноамериканському регіонах, а також у країнах AMEA було продано 805 тисяч, 108 тисяч та 670 тисяч автомобілів відповідно.

Цього року компанія має намір досягти чистого прибутку в розмірі $9,3−10,7 мільярда, тоді як раніше йшлося про $8,4−9,9 мільярда. За другий квартал її капіталізація зросла на 19,4% до $53,59 мільярда. Нині результативність General Motors є однією з найкращих в автомобільному секторі Сполучених Штатів. Гігант конкурує за звання лідера на цьому ринку лише з Tesla Ілона Маска.

Олександр Дубінський, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами