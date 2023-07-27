General Motors представила квартальний звіт: показники радують

Американський автомобільний гігант General Motors нарешті відзвітував про свої фінансові результати за підсумками II кварталу 2023 року. З документації стало відомо про те, що компанія отримала $2,566 мільярда чистого прибутку ($1,83 на кожний цінний папір). Рік тому цей показник дорівнював $1,692 мільярда ($1,14 відповідно). Якщо не враховувати одноразові фактори, прибуток компанії досягнув $1,91 на акцію. Результат викликав позитивну реакцію серед акціонерів та клієнтів General Motors, зазначають експерти LBLV .

Квартальний виторг виробника автомобілів збільшився до $44,746 мільярда проти торішніх $35,759 мільярда. Експерти прогнозували, що скоригований прибуток компанії на акцію дорівнюватиме $1,86, а обсяг вторгованих коштів досягне $42,133 мільярда.

За 3 минулі місяці General Motors реалізувала 1,584 мільйона одиниць продукції (роком раніше цей показник дорівнював 1,421 мільйона, нагадали в LBLV). У північноамериканському та південноамериканському регіонах, а також у країнах AMEA було продано 805 тисяч, 108 тисяч та 670 тисяч автомобілів відповідно.

Цього року компанія має намір досягти чистого прибутку в розмірі $9,3−10,7 мільярда, тоді як раніше йшлося про $8,4−9,9 мільярда. За другий квартал її капіталізація зросла на 19,4% до $53,59 мільярда. Нині результативність General Motors є однією з найкращих в автомобільному секторі Сполучених Штатів. Гігант конкурує за звання лідера на цьому ринку лише з Tesla Ілона Маска.

Олександр Дубінський, фінансовий аналітик LBLV