Volkswagen розкрив вартість угоди з продажу російського бізнесу

Німецький автомобільний концерн Volkswagen Group продав свій російський бізнес, ТОВ «Фольксваген Груп Рус» і підконтрольні йому компанії, російській «Арт-Фінанс» за 125 млн євро . Про це йдеться у звітності компанії за перше півріччя 2023 року.

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Раніше сторони не розкривали вартість угоди.

«Мінфін» писав, що у травні 2023 року німецький автоконцерн Volkswagen Group завершив продаж своїх часток у ТОВ «Фольксваген Груп Рус» місцевому інвестору.

Volkswagen Group продав свої активи у «Фольксваген Груп Рус», включно з її місцевими дочірніми компаніями, як ТОВ «Фольксваген Компоненти та Сервіси», ТОВ «Сканія Лізинг», ТОВ «Сканія Фінанс», ТОВ «Сканія Страхування».

Активи придбало ТОВ «Арт-Фінанс» за підтримки російського дилера «Авілон».

Угода включає виробничі потужності в Калузі, структуру імпортера (розповсюдження та післяпродажне обслуговування), а також складські та фінансові послуги з усіма пов’язаними працівниками.

Варто зазначити, що Volkswagen призупинив свою діяльність в росії після того, як Захід ввів санкції проти рф після повномасштабного вторгнення в Україну.

Завод Volkswagen у Калузі, має виробничу потужність 225 тис. машин на рік. До весни 2022 року підприємство випускало моделі Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan та Skoda Rapid. Розташований там завод бензинових двигунів має потужність 150 тис. одиниць на рік.

До березня 2022 року Volkswagen також вів контрактну збірку моделей Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) та Volkswagen Taos на майданчику автозаводу Горького. Угоду про контрактне складання сторони розірвали у серпні 2022 року.