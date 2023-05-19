Volkswagen продав свої активи в Росії

Німецький автомобільний концерн Volkswagen Group завершив продаж своїх часток у ТОВ «Фольксваген Груп Рус» місцевому інвестору. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Volkswagen Group продав свої активи у «Фольксваген Груп Рус», включно з її місцевими дочірніми компаніями, як ТОВ «Фольксваген Компоненти та Сервіси», ТОВ «Сканія Лізинг», ТОВ «Сканія Фінанс», ТОВ «Сканія Страхування».

Активи придбало ТОВ «Арт-Фінанс» за підтримки російського дилера «Авілон».

Новий власник придбає всі акції російських дочок. Угоду схвалили російські урядові органи.

Угода включає виробничі потужності в Калузі, структуру імпортера (розповсюдження та післяпродажне обслуговування), а також складські та фінансові послуги з усіма пов’язаними працівниками.

Варто зазначити, що Volkswagen призупинив свою діяльність в Росії після того, як Захід ввів санкції проти РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що автоконцерн Volkswagen отримав дозвіл уряду РФ на продаж своїх російських активів структурі місцевого автодилера «Авілон» за 125 млн євро.

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