ЄЦБ слідом за ФРС готується підвищити відсоткові ставки — FT

27 липня Європейський центральний банк має намір підвищити відсоткові ставки. Про це пише Bloomberg .

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За даними видання, Європейський центральний банк також підвищить відсоткові ставки, економісти прогнозують підвищення депозитної ставки до 3,75% із 3,5%.

«Ми бачимо 60% ймовірність того, що ЄЦБ знову підвищить ставку на 25 б.п. 14 вересня», — сказав Саломон Фідлер з Berenberg.

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