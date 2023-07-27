27 липня Європейський центральний банк має намір підвищити відсоткові ставки. Про це пише Bloomberg.
ЄЦБ слідом за ФРС готується підвищити відсоткові ставки — FT
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За даними видання, Європейський центральний банк також підвищить відсоткові ставки, економісти прогнозують підвищення депозитної ставки до 3,75% із 3,5%.
«Ми бачимо 60% ймовірність того, що ЄЦБ знову підвищить ставку на 25 б.п. 14 вересня», — сказав Саломон Фідлер з Berenberg.
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Нагадаємо
У червні Європейський центральний банк (ЄЦБ) підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.). Базову процентну ставку за кредитами збільшено до 4%, ставку за депозитами — до 3,5%, ставку за маржинальними кредитами — до 4,25% з 21 червня.
26 липня Федеральна резервна система США (ФРС) збільшила ключову ставку на 25 базисних пунктів до діапазону 5,25−5,5%.
Джерело: Мінфін
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