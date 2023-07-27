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27 липня 2023, 13:24 Читать на русском

Кабмін за пів року виділив на армію 672 мільярди — Шмигаль

До державного бюджету у першому півріччі 2023 року надійшло понад 600 млрд грн, при цьому на армію направили 672 млрд грн. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час панельної дискусії, приуроченої річниці грантової програми «Власна справа», повідомляє Укрінформ.

До державного бюджету у першому півріччі 2023 року надійшло понад 600 млрд грн, при цьому на армію направили 672 млрд грн.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

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«Хочу зазначити, що за перше півріччя український бюджет отримав трохи більш як 600 млрд грн. Це великий показник, це фактично показник мирного часу, попри втрати економіки. Але на армію ми перерахували 672 млрд грн. Це кошти, які ми залучаємо на ринкових умовах, кошти, які залучаємо від партнерів», — сказав Шмигаль.

За його словами, кожна гривня українського бізнесу, сплачена у вигляді податків, іде на підтримку ЗСУ. Прем'єр-міністр закликав українців усіма можливими способами підтримувати нашу армію.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що понад 6000 осіб вже отримали гроші за програмою «Власна справа» та створили близько 14 000 нових робочих місць. Вона є найпопулярнішим компонентом системи грантів від держави «єРобота».

Джерело: Мінфін
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