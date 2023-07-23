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23 липня 2023, 14:16 Читать на русском

«Власна справа»: Гранти на бізнес вже отримали понад 6000 українців

Понад 6000 осіб вже отримали гроші за програмою «Власна справа» та створили близько 14 000 нових робочих місць. Вона є найпопулярнішим компонентом системи грантів від держави «єРобота». Про це повідомляє Мінекономіки, яке займається її реалізацією.

Понад 6000 осіб вже отримали гроші за програмою «Власна справа» та створили близько 14 000 нових робочих місць.
Фото: epravda.com.ua

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«За рік існування програми „Власна справа“ вона стала активною підтримкою для мікро- та малого бізнесу України», — зазначила глава міністерства Юлія Свириденко. І додала, що підприємці, яким виплатили гроші, відкривали кондитерські, СТО, салони краси, медичні кабінети тощо.

Читайте: Кабмін виділить ще 84 мільйони за програмою «єРобота» на старт або розвиток бізнесу

Нагадаємо

Проєкт «єРобота» включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць.

Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через Портал Дія.

Джерело: Мінфін
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