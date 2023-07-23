Понад 6000 осіб вже отримали гроші за програмою «Власна справа» та створили близько 14 000 нових робочих місць. Вона є найпопулярнішим компонентом системи грантів від держави «єРобота». Про це повідомляє Мінекономіки, яке займається її реалізацією.
«Власна справа»: Гранти на бізнес вже отримали понад 6000 українців
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«За рік існування програми „Власна справа“ вона стала активною підтримкою для мікро- та малого бізнесу України», — зазначила глава міністерства Юлія Свириденко. І додала, що підприємці, яким виплатили гроші, відкривали кондитерські, СТО, салони краси, медичні кабінети тощо.
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Нагадаємо
Проєкт «єРобота» включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць.
Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.
Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через Портал Дія.
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