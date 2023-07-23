«Власна справа»: Гранти на бізнес вже отримали понад 6000 українців

Понад 6000 осіб вже отримали гроші за програмою «Власна справа» та створили близько 14 000 нових робочих місць. Вона є найпопулярнішим компонентом системи грантів від держави «єРобота». Про це повідомляє Мінекономіки, яке займається її реалізацією.