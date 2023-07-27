Курс валют на 27 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У четвер, 27 липня, на готівковому ринку курс долара у покупці та у продажу додав 5 копійок. Євро не змінилося у покупці та подешевшало на 10 копійок у продажу.

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В обмінниках долар не змінився у покупці та у продажу. Курс євро не змінився у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,90−37,55 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,47−37,56, євро — 41,53−41,73 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,59−40,99 грн/євро.

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