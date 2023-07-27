Укроборонпром випустив акції на 237 мільйонів

Укроборонпром випустив прості іменні акції на загальну суму понад 237 млн грн. Про це йдеться в повідомленні компанії в телеграм-каналі.

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100% цих цінних паперів належатимуть державі Україна.

«Реєстрація випуску акцій відбулася на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

В березні 2023 року Кабінет міністрів ухвалив рішення реорганізувати держконцерн «Укроборонпром» в акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».

Статутний капітал товариства становить 237,07 млн грн і формується за рахунок майна концерну.