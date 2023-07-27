Укроборонпром випустив прості іменні акції на загальну суму понад 237 млн грн. Про це йдеться в повідомленні компанії в телеграм-каналі.
Укроборонпром випустив акції на 237 мільйонів
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
100% цих цінних паперів належатимуть державі Україна.
«Реєстрація випуску акцій відбулася на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
В березні 2023 року Кабінет міністрів ухвалив рішення реорганізувати держконцерн «Укроборонпром» в акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість».
Статутний капітал товариства становить 237,07 млн грн і формується за рахунок майна концерну.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі