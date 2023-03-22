Кабмін запустив реформу «Укроборонпрому»: деталі

Кабінет міністрів ухвалив рішення реорганізувати держконцерн «Укроборонпром» в акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість». Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Статутний капітал товариства становить 237,07 млн грн і формується за рахунок майна концерну.

За словами прем'єра, це перший крок до масштабного реформування держконцерну, метою якого стане запровадження сучасної моделі управління.

«Це не просто зміна вивіски, це реформа, яка тривалий час готувалася ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Україна прагне побудувати один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі», — наголосив Шмигаль.

Прем'єр також додав, що на підприємствах концерну планують запровадити корпоративну модель управління. Це дозволить створити умови для залучення додаткових інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції.