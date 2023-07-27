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27 липня 2023, 8:49 Читать на русском

У JPMorgan спрогнозували рекордну ціну на золото у 2024 році

Виконавчий директор відділу глобальних досліджень сировинних товарів банку JPMorgan Грег Ширер припустив, що вартість золота досягне рекордних значень у 2024 році на тлі зміни політики ФРС США. На його думку, у четвертому кварталі наступного року ціна на золото сягне $2175 за унцію, пише Bloomberg.

Виконавчий директор відділу глобальних досліджень сировинних товарів банку JPMorgan Грег Ширер припустив, що вартість золота досягне рекордних значень у 2024 році на тлі зміни політики ФРС США.
Фото: epravda.com.ua

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Як зміниться ціна на золото

«Ми зараз знаходимося в дуже вигідному становищі, і вважаємо, що довгострокове вкладення коштів у золото і срібло — це те, що виступає як диверсифікація і показуватиме хороші результати протягом наступних 12−18 місяців», — зазначив експерт.

Він також наголосив, що зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою стане «драйвером» для збільшення вартості дорогоцінного металу. Це відбудеться у другому кварталі 2024 року, наголосив Ширер.

У банку також вважають, що до кінця поточного року ціни перевищать $2000 за унцію. При цьому в прогноз на майбутній рік закладено ризики м'якої рецесії в США, яка, як очікують у банку, настане на початок пом'якшення монетарної політики ФРС.

Читайте: Золото дешевшає: як надовго і чи варто переживати інвесторам

Нагадаємо

За останні 12 місяців золото зросло приблизно на 15%, чому сприяло наближення завершення циклу підвищення ставок у США та купівлі золота з боку світових центральних банків.

Історичний максимум ціни на золото було встановлено у серпні 2020 року, досягнувши позначки $2075,47 за унцію.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
27 липня 2023, 10:36
#
В 2024 на золото, а в 2025 — на біткойн.
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