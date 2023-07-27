У JPMorgan спрогнозували рекордну ціну на золото у 2024 році

«Ми зараз знаходимося в дуже вигідному становищі, і вважаємо, що довгострокове вкладення коштів у золото і срібло — це те, що виступає як диверсифікація і показуватиме хороші результати протягом наступних 12−18 місяців», — зазначив експерт.

Він також наголосив, що зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою стане «драйвером» для збільшення вартості дорогоцінного металу. Це відбудеться у другому кварталі 2024 року, наголосив Ширер.

У банку також вважають, що до кінця поточного року ціни перевищать $2000 за унцію. При цьому в прогноз на майбутній рік закладено ризики м'якої рецесії в США, яка, як очікують у банку, настане на початок пом'якшення монетарної політики ФРС.

За останні 12 місяців золото зросло приблизно на 15%, чому сприяло наближення завершення циклу підвищення ставок у США та купівлі золота з боку світових центральних банків.

Історичний максимум ціни на золото було встановлено у серпні 2020 року, досягнувши позначки $2075,47 за унцію.