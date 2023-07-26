Укрпошта вводить в обіг поштову марку «Служба безпеки України», яка є фінальним випуском героїчної серії «Слава Силам оборони і безпеки України!». Про це повідомляє пресслужба компанії.
Укрпошта ввела в обіг поштову марку, присвячену СБУ (фото)
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Погашення спеціальним штемпелем «Перший день» відбудеться сьогодні в столиці, спецпогашення пройдуть в усіх регіонах нашої країни.
«Поштовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, які боронять священну українську землю, і тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави», — йдеться в повідомленні.
Що входить в набір
- Аркуш «Служба безпеки України» серії «Слава Силам оборони і безпеки України!»
- Конверт «Служба безпеки України» С6
- Картка «Служба безпеки України»
Характеристики
- Автор марки — Олександр Охапкін
- Дата випуску — 26.07.2023
- Тираж марки — 1 075 000
- Номінальна вартість — F
- Розмір аркуша, мм — 103×100
- Розмір марки, мм — 42×26
- Кількість марок в аркуші — 5
Де придбати
Придбати поштовий набір можна в онлайн-магазині Укрпошти. Його вартість становить 131 грн.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Укрпошта анонсувала вихід нової марки «Винищувачі зла» із символом бойових літаків F-16.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі