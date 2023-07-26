Укрпошта ввела в обіг поштову марку, присвячену СБУ (фото)

Укрпошта вводить в обіг поштову марку «Служба безпеки України», яка є фінальним випуском героїчної серії «Слава Силам оборони і безпеки України!». Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Погашення спеціальним штемпелем «Перший день» відбудеться сьогодні в столиці, спецпогашення пройдуть в усіх регіонах нашої країни.

«Поштовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, які боронять священну українську землю, і тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави», — йдеться в повідомленні.

Що входить в набір

Аркуш «Служба безпеки України» серії «Слава Силам оборони і безпеки України!»

Конверт «Служба безпеки України» С6

Картка «Служба безпеки України»

Характеристики

Автор марки — Олександр Охапкін

Дата випуску — 26.07.2023

Тираж марки — 1 075 000

Номінальна вартість — F

Розмір аркуша, мм — 103×100

Розмір марки, мм — 42×26

Кількість марок в аркуші — 5

Де придбати

Придбати поштовий набір можна в онлайн-магазині Укрпошти. Його вартість становить 131 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрпошта анонсувала вихід нової марки «Винищувачі зла» із символом бойових літаків F-16.