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26 липня 2023, 18:24 Читать на русском

Укрпошта ввела в обіг поштову марку, присвячену СБУ (фото)

Укрпошта вводить в обіг поштову марку «Служба безпеки України», яка є фінальним випуском героїчної серії «Слава Силам оборони і безпеки України!». Про це повідомляє пресслужба компанії.

Укрпошта вводить в обіг поштову марку «Служба безпеки України», яка є фінальним випуском героїчної серії «Слава Силам оборони і безпеки України!
Фото: t.me/ukrposhta_news

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Погашення спеціальним штемпелем «Перший день» відбудеться сьогодні в столиці, спецпогашення пройдуть в усіх регіонах нашої країни.

«Поштовий випуск присвячений захисникам і захисницям України, які боронять священну українську землю, і тим, хто віддав своє життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави», — йдеться в повідомленні.

Що входить в набір

  • Аркуш «Служба безпеки України» серії «Слава Силам оборони і безпеки України!»
  • Конверт «Служба безпеки України» С6
  • Картка «Служба безпеки України»

Характеристики

  • Автор марки — Олександр Охапкін
  • Дата випуску — 26.07.2023
  • Тираж марки — 1 075 000
  • Номінальна вартість — F
  • Розмір аркуша, мм — 103×100
  • Розмір марки, мм — 42×26
  • Кількість марок в аркуші — 5

Де придбати

Придбати поштовий набір можна в онлайн-магазині Укрпошти. Його вартість становить 131 грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Укрпошта анонсувала вихід нової марки «Винищувачі зла» із символом бойових літаків F-16.

Джерело: Мінфін
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