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26 липня 2023, 18:01 Читать на русском

Суд ЄС скасував санкції проти Пшонки та його сина — Bloomberg

Суд Європейського Союзу анулював рішення Ради ЄС від 3 березня 2022 року про продовження санкцій проти колишнього генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема. Про це повідомляє Bloomberg.

Суд Європейського Союзу анулював рішення Ради ЄС від 3 березня 2022 року про продовження санкцій проти колишнього генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема.
Фото: liga.net

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Генеральний суд ЄС заявив, що скасував рішення щодо запровадження санкцій проти Пшонки та його сина Артема, посилаючись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони ґрунтувалися на достатньо «твердій фактичній основі».

У своєму рішенні Суд ЄС зазначив, що не було зрозуміло, чи переконався блок у тому, що українська судова адміністрація поважає права на захист у місцевому кримінальному провадженні.

Санкції проти Пшонки та його сина

Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, яких притягнуто до кримінальної відповідальності в Україні за «розкрадання українських державних коштів та їх незаконне переміщення за межі України».

Пшонка працював генеральним прокурором України за часів президента-втікача Віктора Януковича. Як і Янукович Пшонка та його син втекли з країни до росії та перебувають у розшуку в Україні.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Rubi0
Rubi0
26 липня 2023, 18:37
#
ЕС сами дискредитируют свое правосудие.
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