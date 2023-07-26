Суд ЄС скасував санкції проти Пшонки та його сина — Bloomberg

Суд Європейського Союзу анулював рішення Ради ЄС від 3 березня 2022 року про продовження санкцій проти колишнього генпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема. Про це повідомляє Bloomberg.

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Генеральний суд ЄС заявив, що скасував рішення щодо запровадження санкцій проти Пшонки та його сина Артема, посилаючись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони ґрунтувалися на достатньо «твердій фактичній основі».

У своєму рішенні Суд ЄС зазначив, що не було зрозуміло, чи переконався блок у тому, що українська судова адміністрація поважає права на захист у місцевому кримінальному провадженні.

Санкції проти Пшонки та його сина

Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, яких притягнуто до кримінальної відповідальності в Україні за «розкрадання українських державних коштів та їх незаконне переміщення за межі України».

Пшонка працював генеральним прокурором України за часів президента-втікача Віктора Януковича. Як і Янукович Пшонка та його син втекли з країни до росії та перебувають у розшуку в Україні.