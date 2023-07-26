Західні компанії побоюються захоплення Кремлем їхніх активів у рф — Bloomberg

Після захоплення Кремлем підприємств Danone та Carlsberg іноземні компанії, які хочуть піти з росії, можуть постати перед труднощами під час пошуку покупців, повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що племінник Рамзана Кадирова Якуб Закрієв очолив дочірню компанію виробника йогуртів Danone у росії. Західні компанії, які все ще працюють у рф, розуміють, що з ними може статися те саме.

Компанії споживчих товарів від PepsiCo та Mars до Nestle та Reckitt Benckiser — які десятиліття тому хлинули в росію, інвестуючи мільйони в будівництво заводів, наймання місцевих людей і розвиток місцевих брендів, — ризикують втратити все.

«Західні активи більше не в безпеці в росії. Це новий рубіж у війні. Якщо Кремль піде далі, він повернеться до 90-х: перерозподіл активів до більш вигідних власників», — каже Олександра Прокопенко, іноземний науковець Євразійського центру Carnegie Russia у Берліні.

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В агентстві нагадали, що у квітні Путін підписав указ, який дозволяє рф взяти під тимчасовий контроль активи компаній або фізичних осіб з недружніх держав, серед яких США та їхні союзники. Проте конфіскації Danone та Carlsberg стали несподіванкою для їхніх європейських власників, які планували продати свій російський бізнес місцевим компаніям.

Аналітики переконані, що розподіл цінних активів впливовим російським бізнесменам і політичним союзникам може стати засобом зміцнення владної бази Путіна після спроби повстання командира найманців Євгенія Пригожина в червні.