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25 липня 2023, 9:01 Читать на русском

Відплив капіталу з рф досяг $253 млрд від початку повномасштабного вторгнення — Єрмак

Відплив капіталу з рф досяг $253 млрд від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Відплив капіталу з рф досяг $253 млрд від початку повномасштабного вторгнення.
Фото: ukrinform.ua

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За його словами, за 2022 рік у рф показник склав $239 млрд — учетверо більше, ніж у 2021 році. До того ж у першій половині 2023 року відплив становив додаткові $27 млрд.

Єрмак додав, що темпи відпливу капіталу досягли 13% ВВП і «побили всі можливі рекорди».

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
Злий Інвестор
Злий Інвестор
25 липня 2023, 10:42
#
Мене не цікавить який відплив капіталу з РФ. Мене цікавить який відплив капіталу з України.
+
+15
Антон Куминов
Антон Куминов
25 липня 2023, 11:05
#
А как тогда наш народ радовать? нужны подобные вливы, чтобы замыливать глаза
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
25 липня 2023, 12:46
#
Приплив капіталу в Україну зріс, НБУ пів лярда щотижня заливає, а ЗВР ростуть. Принаймі, поки що це виглядає так.
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