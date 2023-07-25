Відплив капіталу з рф досяг $253 млрд від початку повномасштабного вторгнення — Єрмак

Відплив капіталу з рф досяг $253 млрд від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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За його словами, за 2022 рік у рф показник склав $239 млрд — учетверо більше, ніж у 2021 році. До того ж у першій половині 2023 року відплив становив додаткові $27 млрд.

Єрмак додав, що темпи відпливу капіталу досягли 13% ВВП і «побили всі можливі рекорди».