За пів року в Україну ввезли рекордну кількість електрокарів. Названі найпопулярніші авто

За пів року в Україну ввезли рекордну кількість електрокарів — 12 844 автівки. Це майже стільки ж, як за весь минулий рік, та у півтора раза більше, аніж за весь 2021 рік, повідомляє Опендатабот.

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При цьому зростає не лише кількість електроавтомобілів, але і їхня частка серед автоімпорту.

Якщо ще у 2021 році частка електромобілів сягала лише 1,3%, то вже за пів року 2023-го електрокари склали 7,2% від загальної кількості імпортованих машин.

Важливо, що частка електромобілів росте на тлі зменшення загальної кількості ввезених в Україну авто. Так, у 2021 році було зареєстровано 673 859 транспортних засобів, ввезених з-за кордону, торік — 554 103, а з січня по червень включно поточного року — 178 075.

Найпопулярніші електрокари

Найпопулярнішою маркою електрокара у 2023 в українців став Volkswagen. У трійцю також потрапили Tesla та Nissan.

Що стосується конкретних моделей, то третій рік поспіль найзатребуванішим залишається Nissan Leaf. У топ-3 за популярністю потрапили також Volkswagen ID.4 та Tesla Model 3.