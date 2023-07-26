За пів року сума вкладів фізосіб у банках України зросла на 46,2 мільярда

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

26 липня 2023, 14:41 Читать на русском

За пів року сума вкладів фізосіб у банках України зросла на 46,2 мільярда

Станом на 1 липня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 097,7 млрд грн, що на 29,0 млрд грн перевищує показник станом на 1 червня та на 46,2 млрд грн більше ніж було на 1 січня 2023 року. Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

Станом на 1 липня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 097,7 млрд грн, що на 29,0 млрд грн перевищує показник станом на 1 червня та на 46,2 млрд грн більше ніж було на 1 січня 2023 року.
Фото: slovoidilo.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Вклади фізосіб

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок липня 2023 року:

  • вклади у національній валюті — 701,1 млрд грн;
  • вклади в іноземній валюті — 396,6 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 липня 2023 року становила 3,1%, а сума їх вкладів склала 128,7 млрд грн (11,7% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

Нагадаємо

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 липня 2023 року в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 65 банків.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Alex2006
Alex2006
26 липня 2023, 14:58
#
Бідні кабанчики, які розповідали, що населення виносить гривню з банків :) Вже навіть забув нікнейм того пана, який зганьбився цим)
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
26 липня 2023, 16:51
#
Вклав 100 тис грн заробив в місяць 1000 грн курс доллара злетить на 50грн бах втратив 2000грн. Бізнес по Українські.
+
0
Alex2006
Alex2006
26 липня 2023, 17:16
#
Ну, 50 — то лише мрії кабанчиків, які накупились долару по 40+, а так, використовуючи мою беззбиткову стратегію (https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/194087/) можна завжди бути в плюсі. І наразі усі, хто купували долари під час війни, у мінусі відносно тих, хто використовував гривневі інструменти: https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/201333/
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами