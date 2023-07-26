Станом на 1 липня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 097,7 млрд грн, що на 29,0 млрд грн перевищує показник станом на 1 червня та на 46,2 млрд грн більше ніж було на 1 січня 2023 року. Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.
За пів року сума вкладів фізосіб у банках України зросла на 46,2 мільярда
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Вклади фізосіб
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок липня 2023 року:
- вклади у національній валюті — 701,1 млрд грн;
- вклади в іноземній валюті — 396,6 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 липня 2023 року становила 3,1%, а сума їх вкладів склала 128,7 млрд грн (11,7% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).
Нагадаємо
Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 липня 2023 року в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 65 банків.
Джерело: Мінфін
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