За пів року сума вкладів фізосіб у банках України зросла на 46,2 мільярда

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок липня 2023 року:

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 липня 2023 року становила 3,1%, а сума їх вкладів склала 128,7 млрд грн (11,7% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

Нагадаємо

Усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 липня 2023 року в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 65 банків.