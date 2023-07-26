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26 липня 2023, 12:46 Читать на русском

Європа посилить регулювання для емітентів стейблкоїнів

Емітенти стейблкоїнів, резерви яких включають деривативи або облігації з покриттям, отримають додаткове нормативне регулювання, повідомляє CoinDesk з посиланням на нові правила Європейського банківського управління (EBA).

Емітенти стейблкоїнів, резерви яких включають деривативи або облігації з покриттям, отримають додаткове нормативне регулювання, повідомляє CoinDesk з посиланням на нові правила Європейського банківського управління (EBA).► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниНові правилаДокументом запроваджуються жорсткіші вимоги до капіталу таких компаній у разі визнання «значними» токенів, які вони випускають.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Нові правила

Документом запроваджуються жорсткіші вимоги до капіталу таких компаній у разі визнання «значними» токенів, які вони випускають. Функції нагляду за такими компаніями частково або повністю виконуватиме EBA, пише видання.

«Фінансові проблеми в одного емітента ART (токен, пов'язаний з активом) або EMT (токен електронних день) можуть значно підвищувати ризики виникнення складнощів у інших емітентів криптоактивів та інших фінансових установ, враховуючи мережу їхніх договірних зобов'язань», — наголошується в тексті документа.

Читайте також: ЄС прийняв закон про регулювання криптовалют (MiCA)

EBA також визначило критерії віднесення стейблкоїнів до групи «значних». Зокрема, це частка ринку у транскордонних платежах та кількість користувачів.

Джерело: Мінфін
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