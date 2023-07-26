Європа посилить регулювання для емітентів стейблкоїнів

Емітенти стейблкоїнів, резерви яких включають деривативи або облігації з покриттям, отримають додаткове нормативне регулювання, повідомляє CoinDesk з посиланням на нові правила Європейського банківського управління (EBA).

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Нові правила

Документом запроваджуються жорсткіші вимоги до капіталу таких компаній у разі визнання «значними» токенів, які вони випускають. Функції нагляду за такими компаніями частково або повністю виконуватиме EBA, пише видання.



«Фінансові проблеми в одного емітента ART (токен, пов'язаний з активом) або EMT (токен електронних день) можуть значно підвищувати ризики виникнення складнощів у інших емітентів криптоактивів та інших фінансових установ, враховуючи мережу їхніх договірних зобов'язань», — наголошується в тексті документа.

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EBA також визначило критерії віднесення стейблкоїнів до групи «значних». Зокрема, це частка ринку у транскордонних платежах та кількість користувачів.