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22 травня 2023, 10:03 Читать на русском

Закон про регулювання крипти та володіння криптовалютою Секретною службою США: що нового на ринку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

ЄС ухвалив закон про регулювання криптовалют (MiCA)

Регулювання поширюється на всі країни ЄС та може бути підтримано іншими державами (Україна обіцяла приєднатися).

Нові правила мають на увазі:

▪️ Ліцензування всіх учасників крипторинку.
▪️ Контроль забезпечення стейблкоїнів.
▪️ Відстежує всі трансакції за аналогією з фіатом, у тому числі з використанням некастодіальних гаманців.

Tether оголосив про плани інвестувати 15% щомісячного прибутку у BTC

Tether регулярно спрямовуватиме до 15% свого чистого реалізованого операційного прибутку на придбання біткоїнів. Ці біткоїни слід розглядати як понад активи мінімальних резервів, які на 100% забезпечують тетер-токени.

Секретна служба США повідомила про володіння криптовалютою та наявність власної NFT-колекції

Секретна служба США має криптовалюту, має власну колекцію NFT і високо оцінює здатність технології блокчейна боротися з фінансовими злочинами.

Binance додала функцію спотової торгівлі через TradingView

Криптовалютна біржа Binance додала можливість прямої спотової торгівлі через платформу для побудови графіків та аналітики TradingView.

Для активації інструментарію необхідно прив'язати обліковий запис Binance в налаштуваннях сервісу.

Шахраї підробили сайт біржі HitBTC та вкрали $15 млн

За інформацією компанії, шахраї викрадають різні криптовалюти, включаючи біткоїн, Ethereum і USDT, через фейковий вебсайт, зовні схожий на оригінальний портал біржі.

Аналітик виявив та опублікував чотири криптовалютні адреси зловмисників, а також пояснив, що виявив три способи, за допомогою яких хакери отримують доступ до гаманців користувачів на цьому сайті.

SEC відхилив петицію Coinbase і має намір продовжити регулювання крипторинку за поточними правилами

Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) звернулася до суду з клопотанням про скасування позову від Coinbase. Регулятор вважає необґрунтованими вимоги компанії, а також вказує, що в країні вже є зведення правил для криптовалютної індустрії.

Банки Австралії припинили обслуговувати операції в австралійському доларі для Binance

Криптовалютна біржа Binance Australia призупинила прийом коштів у австралійських доларах (AUD), посилаючись на відмову постачальника платіжних послуг від роботи із криптоплатформою.

«Ми з жалем повідомляємо вам, що з цього моменту ми не можемо приймати депозити в австралійських доларах через PayID від користувачів Binance через рішення, ухвалене нашим стороннім постачальником платіжних послуг», — повідомила Binance Australia.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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