Курс валют на 26 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У середу, 26 липня, на готівковому ринку курс долара у покупці не змінився, а у продажу додав 5 копійок. Євро не змінилося у покупці та у продажу.

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В обмінниках долар подорожчав на 3 копійки у покупці, а у продажу на 8 копійок. Курс євро додав 6 копійок у купівлі та 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,80−37,40 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,65 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,40−37,50, євро — 41,48−41,67 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,46−40,85 грн/євро.

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