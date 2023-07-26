Британський регулятор перевірить діяльність Worldcoin

«Ми відзначили запуск Worldcoin у країні та проводитимемо подальші розслідування», — заявив виданню представник відомства.

Основний продукт Worldcoin — протокол World ID — заснований на доказах з нульовим розголошенням. Він є мобільним інструментом, що дозволяє людям пройти ідентифікацію за допомогою сканування сітківки ока або номера телефону.

Запуск Worldcoin викликає у регулятора питання захисту даних користувачів. Згідно з правилами ICO компанії зобов'язані проводити перевірки надійності систем безпеки при обробці біометричних даних. Якщо фірма виявляє високі ризики, вона має провести консультації з Управлінням.

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Під час роботи у Великій Британії організаціям необхідно мати підставу на обробку персональних даних. Сам процес вимагає обов'язкової чітко викладеної угоди користувача.

«Worldcoin і компанія-розробник Tools for Humanity дотримуються найсуворіших правил та вимог щодо конфіденційності на ринках, де доступний продукт. У деяких юрисдикціях ми продовжуємо оцінювати місцеві закони та правила, щоб забезпечити їх дотримання», — заявляли представники проєкту.

У компанії зазначили, що завжди запитують згоду користувачів при збиранні біометричних даних.

Нагадаємо

24 липня Worldcoin оголосив про офіційний запуск і вихід нативного токена WLD. Лістинг нової монети вже підтримали криптобіржі Binance, Bybit та OKX.