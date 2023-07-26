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26 липня 2023, 9:44 Читать на русском

Що буде з цінами на зерно — прогноз МВФ

Світові ціни на зерно можуть зрости на 15% після виходу росії із зернової угоди, заявив головний економіст Міжнародного валютного фонду П'єр-Олів'є Гурінша, передає Bloomberg.

Світові ціни на зерно можуть зрости на 15% після виходу росії із зернової угоди, заявив головний економіст Міжнародного валютного фонду П'єр-Олів'є Гурінша, передає Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЗа словами Гурінші, МВФ продовжує оцінювати наслідки закінчення зернової угоди, але зростання цін на зерно в діапазоні 10−15% є «розумною оцінкою».
Фото: depositphotos.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За словами Гурінші, МВФ продовжує оцінювати наслідки закінчення зернової угоди, але зростання цін на зерно в діапазоні 10−15% є «розумною оцінкою».

За рахунок зернової угоди Україна експортувала близько 33 млн тонн зерна, сказав економіст.

«Це допомагало тримати тиск на ціни на продовольство та зерно нижче. Тепер, оскільки зернова угода припинена, та сама механіка працює у зворотному напрямку. Це, ймовірно, чинитиме тиск, що призводить до підвищення цін на продовольство», — сказав він.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», ціни на пшеницю піднялися до п'ятимісячного максимуму у вівторок, 25 липня, через атаки росії на українські порти. Ф'ючерси на пшеницю, що торгуються в Чикаго, зросли на 2,6% до $7,7725 за бушель, що стало найвищим показником з середини лютого.

Ціни зросли минулого тижня після того, як росія вийшла з угоди за посередництва ООН щодо експорту українського зерна через Чорне море.

19−21 липня ворог атакував портову інфраструктуру Одеси та області. Зокрема, удару було завдано по зерновому та масляному терміналам. У порту Чорноморськ знищено 60 тисяч тонн зерна. Постраждали зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

У ніч проти 24 липня росія майже чотири години атакувала дронами-камікадзе портову інфраструктуру Дунаю.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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mantis05
mantis05
26 липня 2023, 10:24
#
Фьючи за 11 дней на 20.4% выросли на пшеничку и 18/7% на кукурузу, коей в этом году посеяли больше. Теперь, украинским аграриям, чтобы получить ту же сумму в валютке, надо на 1/5 меньше продать, а это нормально так разгружает логистику. Так ООН ща лицом поторгует, как они любят, под-годика посидят африканские страны без еды, и может что-то начнут делать) Напомню, Bayer для продажи посевного материала для рабсеи, снизил сам-зависимые культуры. Пшеничка яровая/озимая и кукуруза, в этом году, будет на уровне урожая 91 года) всем не хватит.
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