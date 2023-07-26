Що буде з цінами на зерно — прогноз МВФ

Світові ціни на зерно можуть зрости на 15% після виходу росії із зернової угоди, заявив головний економіст Міжнародного валютного фонду П'єр-Олів'є Гурінша, передає Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За словами Гурінші, МВФ продовжує оцінювати наслідки закінчення зернової угоди, але зростання цін на зерно в діапазоні 10−15% є «розумною оцінкою».

За рахунок зернової угоди Україна експортувала близько 33 млн тонн зерна, сказав економіст.

«Це допомагало тримати тиск на ціни на продовольство та зерно нижче. Тепер, оскільки зернова угода припинена, та сама механіка працює у зворотному напрямку. Це, ймовірно, чинитиме тиск, що призводить до підвищення цін на продовольство», — сказав він.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», ціни на пшеницю піднялися до п'ятимісячного максимуму у вівторок, 25 липня, через атаки росії на українські порти. Ф'ючерси на пшеницю, що торгуються в Чикаго, зросли на 2,6% до $7,7725 за бушель, що стало найвищим показником з середини лютого.

Ціни зросли минулого тижня після того, як росія вийшла з угоди за посередництва ООН щодо експорту українського зерна через Чорне море.

19−21 липня ворог атакував портову інфраструктуру Одеси та області. Зокрема, удару було завдано по зерновому та масляному терміналам. У порту Чорноморськ знищено 60 тисяч тонн зерна. Постраждали зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

У ніч проти 24 липня росія майже чотири години атакувала дронами-камікадзе портову інфраструктуру Дунаю.