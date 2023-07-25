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25 липня 2023, 11:46 Читать на русском

Ціни на пшеницю зросли до п’ятимісячного максимуму

Ціни на пшеницю піднялися до пʼятимісячного максимуму у вівторок, 25 липня, через атаки рф на українські порти. Фʼючерси на пшеницю, які торгуються в Чикаго, зросли на 2,6% до $7,7725 за бушель, що стало найвищим показником із середини лютого, пише Financial Times.

Ціни на пшеницю піднялися до пʼятимісячного максимуму у вівторок, 25 липня, через атаки рф на українські порти.

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Зростання цін

Ціни на пшеницю досягли рекордного рівня раніше цього року. росія і Україна виробляють близько 30% пшениці, що продається у світі, що викликає побоювання з приводу її нестачі.

Ціни зросли минулого тижня після того, як росія вийшла з угоди за посередництва ООН з експорту українського зерна через Чорне море.

Читайте:Заколот Пригожина та посуха у США: Світові ціни на пшеницю зросли до максимуму за чотири місяці

Передісторія

19−21 липня ворог атакував портову інфраструктуру Одеси та області. Зокрема, удар було нанесено по зерновому та олійному терміналах. У порту Чорноморськ знищено 60 000 т зерна. Постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

У ніч на 24 липня росія майже чотири години атакувала дронами-камікадзе портову інфраструктуру Дунаю.

Джерело: Мінфін
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