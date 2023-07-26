США виділили новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні, до якого зокрема увійшли додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS та HIMARS, а також 23 бронетранспортери Stryker. Про це йдеться на сайті Пентагону.

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Новий пакет

«Сьогоднішня допомога у сфері безпеки на суму до $400 млн передбачає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські та інші боєприпаси, бронемашини, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії», — йдеться у повідомленні.

Що увійшло до пакету

додаткові боєприпаси для Patriot, HIMARS і NASAMS;

зенітні комплекси Stinger;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

32 бронетранспортери Stryker;

ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW;

Javelin та інші протитанкові системи та ракети;

безпілотні авіаційні системи Hornet;

авіаційні ракети Hydra-70;

тактичні аеронавігаційні системи;

понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;

прилади нічного бачення та тепловізійні системи.

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Нагадаємо

28 червня Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн.