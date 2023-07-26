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26 липня 2023, 9:10 Читать на русском

США виділили новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні, до якого зокрема увійшли додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS та HIMARS, а також 23 бронетранспортери Stryker. Про це йдеться на сайті Пентагону.

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні, до якого зокрема увійшли додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS та HIMARS, а також 23 бронетранспортери Stryker.
Фото: depositphotos.com

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Новий пакет

«Сьогоднішня допомога у сфері безпеки на суму до $400 млн передбачає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські та інші боєприпаси, бронемашини, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії», — йдеться у повідомленні.

Що увійшло до пакету

  • додаткові боєприпаси для Patriot, HIMARS і NASAMS;
  • зенітні комплекси Stinger;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • 32 бронетранспортери Stryker;
  • ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW;
  • Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
  • безпілотні авіаційні системи Hornet;
  • авіаційні ракети Hydra-70;
  • тактичні аеронавігаційні системи;
  • понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;
  • прилади нічного бачення та тепловізійні системи.

Читайте: США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Що до нього увійшло

Нагадаємо

28 червня Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн.

Джерело: Мінфін
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