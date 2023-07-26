США оголосили новий пакет військової допомоги Україні, до якого зокрема увійшли додаткові боєприпаси для систем Patriot, NASAMS та HIMARS, а також 23 бронетранспортери Stryker. Про це йдеться на сайті Пентагону.
США виділили новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн
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Новий пакет
«Сьогоднішня допомога у сфері безпеки на суму до $400 млн передбачає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські та інші боєприпаси, бронемашини, протитанкову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії», — йдеться у повідомленні.
Що увійшло до пакету
- додаткові боєприпаси для Patriot, HIMARS і NASAMS;
- зенітні комплекси Stinger;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- 32 бронетранспортери Stryker;
- ракети для протитанкового ракетного комплексу TOW;
- Javelin та інші протитанкові системи та ракети;
- безпілотні авіаційні системи Hornet;
- авіаційні ракети Hydra-70;
- тактичні аеронавігаційні системи;
- понад 28 мільйонів патронів до стрілецької зброї та гранат;
- прилади нічного бачення та тепловізійні системи.
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Нагадаємо
28 червня Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн.
Джерело: Мінфін
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