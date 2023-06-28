Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн. Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Що до нього увійшло
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Американці зазначають, що військова допомога спрямована на підтримку наступу Збройних Сил України та посилення протиповітряної оборони.
Що увійшло до пакету
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;
- підривні боєприпаси та системи подолання перешкод;
- обладнання для розмінування;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 30 бойових машин піхоти Bradley;
- 25 бронетранспортерів Stryker;
- ракети з трубчастим пуском, оптичним відстеженням та провідним наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin;
- протитанкові комплекси АТ-4;
- протитанкові ракети;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- стрілецька зброя та понад 22 мільйони набоїв до стрілецької зброї та гранат;
- тепловізійні системи та прилади нічного бачення;
- контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
- запасні частини, генератори та інше польове обладнання.
Джерело: Мінфін
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