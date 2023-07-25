МВФ очікує зростання світової економіки у 2023 році

Міжнародний валютний фонд очікує, що зростання світової економіки цього року сягне 3,0%, що краще на 0,2% за прогноз тримісячної давнини, однак відчутно гірше аналогічного показника минулого року. Про це йдеться в новому огляді «Перспективи світової економіки» (WEO).

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Зазначається, що глобальна економіка продовжує поступово відновлюватися після пандемії, а також російського вторгнення в Україну. Ланцюги поставок повернулися до рівня, який існував до пандемії COVID-19, економічна активність в першому кварталі 2023 року підтвердила свою стійкість, а ринки праці здебільшого зміцнилися.

Крім того ціни на продовольство й енергоресурси знизилися швидше, ніж очікувалося, з піків, викликаних війною РФ в Україні. Водночас завдяки зусиллям США й Швейцарії вдалося вгамувати нестабільність у банківському секторі, що виникла у березні 2023 року.

ВВП

Глобальне зростання у 2023 році очікується на рівні 3,0%, що на 0,2% вище, ніж прогнозувалося в огляді WEO у квітні, однак це значно нижче у порівнянні з 2022 роком, коли цей показник становив 3,5%.

У 2024 році очікується, що рівень економічного зростання у світі залишиться на рівні 3,0%. Таким чином, за оцінками Фонду, прогноз на нинішній рік вважається все ще відносно слабким за історичними стандартами.

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Інфляція

У оновленому огляді WEO також вказується, що на світову економічну активність продовжує тиснути підвищення ставок центробанків у межах заходів боротьби з інфляцією.

Проте, очікується, що світовий рівень загальної інфляції впаде з 8,7% у 2022 році до 6,8% у 2023 році та 5,2% у 2024-му. Базова інфляція знижуватиметься більш поступово, ніж загальна, зазначили у МВФ.

Світова торгівля

Очікується, що зростання світової торгівлі сповільниться до 2% у 2023 і трохи збільшиться у 2024-му до 3,7%. Сповільнення і нижчий за середній з 2000 року рівень пояснюють зрушеннями в бік внутрішних послуг, відтермінований вплив підвищення курсу долара та посилення торгівельних бар'єрів.

Ризики

Тим часом залишаються ризики для подальшого економічного зростання, а також підвищення інфляції, зазначають у МВФ. Серед них називаються війна росії проти України, зрив Чорноморської зернової угоди, так званий кліматичний ефект Ель-Ніньо, який може викликати екстремальне підвищення температури, відставання відновлення китайської економіки тощо.