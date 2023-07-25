Кабмін спростив механізм швидкого надання житлових субсидій

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке забезпечить автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як зауважив глава уряду, це вдосконалює механізм швидкого надання житлових субсидій та робить соціальну підтримку тих, хто її потребує, ще більш адресною та доступною.

Читайте також: Обов’язковий платіж при призначенні субсидії. Інструкція з розрахунку

«Минулого місяця уряд встановив порядок, за яким уже не треба збирати численні довідки, достатньо подати спрощену заяву для отримання субсидії. Зокрема через „Дію“, сайт або додаток Пенсійного фонду. Після цього органи ПФУ самостійно збирають необхідні дані з офіційних джерел», — зауважив Шмигаль.