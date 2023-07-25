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25 липня 2023, 19:28 Читать на русском

Кабмін спростив механізм швидкого надання житлових субсидій

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке забезпечить автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке забезпечить автоматичний обмін інформацією між Пенсійним фондом та Державною міграційною службою.
Фото: kmu.gov.ua

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Як зауважив глава уряду, це вдосконалює механізм швидкого надання житлових субсидій та робить соціальну підтримку тих, хто її потребує, ще більш адресною та доступною.

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«Минулого місяця уряд встановив порядок, за яким уже не треба збирати численні довідки, достатньо подати спрощену заяву для отримання субсидії. Зокрема через „Дію“, сайт або додаток Пенсійного фонду. Після цього органи ПФУ самостійно збирають необхідні дані з офіційних джерел», — зауважив Шмигаль.

Джерело: Мінфін
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