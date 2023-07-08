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8 липня 2023, 15:07 Читать на русском

Обов’язковий платіж при призначенні субсидії. Інструкція з розрахунку

Житлова субсидія призначається домогосподарствам за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм і нормативів та розміром обов’язкового платежу, величина якого залежить від обов’язкового відсотка платежу. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ).

Житлова субсидія призначається домогосподарствам за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм і нормативів та розміром обов’язкового платежу, величина якого залежить від обов’язкового відсотка платежу.
Фото: zoda.gov.ua

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Обов’язковий відсоток платежу

Розмір обов’язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожної сім'ї індивідуально і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

Обов’язковий відсоток платежу розраховується за формулою, встановленою урядом.

Щоб визначити обов’язковий відсоток платежу, потрібно:

  • обчислити середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;
  • середньомісячний сукупний дохід поділити на кількість членів домогосподарства, визначити середньомісячний дохід на одну особу;
  • дохід на одну особу поділити на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановлений на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2023 — 2589 грн);
  • отриманий результат поділити на 2 (базовий коефіцієнт для призначення субсидії), а потім помножити на 15%.

Для розрахунку розміру обов’язкового платежу обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

«Такий підхід забезпечує принцип соціальної справедливості - що менші доходи домогосподарства, то меншим є відсоток обов’язкового платежу за житлово-комунальні послуги і, відповідно, більший розмір субсидії», — зазначають у ПФУ.

Приклад розрахунку субсидії за зверненням у травні 2023 року

У складі домогосподарства двоє пенсіонерів. Інших доходів, крім пенсійних виплат, у членів домогосподарства немає.

Для розрахунку житлової субсидії враховані доходи, виходячи з розміру нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

Читайте також: Як перевірити розмір житлової субсидії онлайн (інструкція)

Дохід кожного з членів домогосподарства за 6 місяців:

  • пенсія заявника за 6 місяців: 3715,56 грн (за березень 2023 року) х 6 = 22293,36 грн;
  • пенсія дружини заявника за 6 місяців: 3215,80 грн (за березень 2023 року) х 6 = 19294,80 грн.

Середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за 6 місяців:

  • 22293,36 грн + 19294,80 грн = 41588,16 грн / 6 (місяців) = 6931,36 грн.

Середньомісячний сукупний дохід на одного члена домогосподарства становить:

  • 6931,36 грн / 2 (дві особи) = 3465,68 грн.

Обов’язковий відсоток платежу розраховується за формулою:

  • 3465,68 грн (середньомісячний сукупний дохід на одного члена домогосподарства) / 2589 грн (прожитковий мінімум на 1 січня 2023 року) / 2 (базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії) х 15% (базова норма плати за житлово-комунальні послуги) = 10,04%.

Розрахунок розміру обов’язкового платежу для домогосподарства:

  • 10,04% (частка плати за послуги для домогосподарства) х 6931,36 грн (середньомісячний сукупний дохід домогосподарства) = 695,91 грн.

Розрахунок розміру субсидії:

  • 1145,35 грн (розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм і нормативів) — 695,91 грн (розмір обов’язкового платежу для домогосподарства) = 449,44 грн.

Розмір плати за житлово-комунальні послуги розраховується індивідуально для кожного домогосподарства з урахуванням переліку та вартості житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство, та кількості членів у його складі.

Джерело: Мінфін
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