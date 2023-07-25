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25 липня 2023, 13:33 Читать на русском

На тлі буму штучного інтелекту виробник мікросхем TSMC побудує новий завод на Тайвані за $2,9 мільярда

Тайваньський виробник мікросхем TSMC планує інвестувати майже 90 мільярдів тайванських доларів ($2,87 млрд) в сучасне пакувальне підприємство на півночі Тайваню. Про це повідомляє Reuters.

Тайваньський виробник мікросхем TSMC планує інвестувати майже 90 мільярдів тайванських доларів ($2,87 млрд) в сучасне пакувальне підприємство на півночі Тайваню.
Фото: wikipedia.org

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«Щоб задовольнити потреби ринку, TSMC планує створити сучасний завод у науковому парку Тонглуо», — йдеться в заяві компанії.

Минулого тижня генеральний директор Сі Сі Вей заявив, що TSMC не в змозі задовольнити попит клієнтів, викликаний бумом штучного інтелекту (ШІ), і планує приблизно подвоїти свої потужності для вдосконаленої упаковки, що передбачає розміщення декількох чипів в одному пристрої, знижуючи додаткові витрати на більш потужні обчислення.

«Ми збільшуємо наші потужності якомога швидше. Ми очікуємо, що це посилення буде випущено в наступному році, ймовірно, ближче до кінця наступного року» — додали в компанії.

Найбільший у світі контрактний виробник мікросхем TSMC заявив, що її позиція як провідного виробника мікросхем ШІ — в тому числі для розробників мікросхем Nvidia Corp і Advanced Micro Devices — не компенсувала більш широку слабкість кінцевого ринку, оскільки світова економіка відновлюється повільніше, ніж очікувалося.

Адміністрація наукового парку Tongluo офіційно схвалила заявку TSMC на оренду землі.

В TSMC повідомили, що новий завод у північному окрузі Мяолі створить близько 1 500 робочих місць.

Джерело: Мінфін
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