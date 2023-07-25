На відновлення регіонів виділено вже більше 25 мільярдів гривень

Уряд виділив чергові 3,5 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії громадам Київської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Чернігівської, Харківської та Херсонської областей. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Кошти на відбудову

За його словами, це кошти на відбудову зруйнованих житлових будинків, шкіл, дитсадків, лікарень. Тобто об'єктів, які є найважливішими в будь-якому населеному пункті.

«Відновлення відбувається у всіх куточках України, які постраждали від війни. Уряд дає на це відповідні ресурси», — зауважив прем'єр-міністр.

Крім того, Уряд спрямував ще 3,3 млрд грн на реалізацію в поточному році експериментального проєкту комплексного відновлення населених пунктів за принципом «відбудувати краще, ніж було».

Ідеться про населені пункти Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині, Посад-Покровське на Херсонщині та Ягідне на Чернігівщині.

Загальна вартість всіх проєктів складе майже 10 млрд грн. Як зазначив Денис Шмигаль, роботи там уже ведуться.

«Основними для виконавців при відновленні є наступні чотири принципи: безпека, енергоефективність, безбар'єрність та екологічність. Завдання Міністерства відновлення — розробити універсальні проєкти ключових об'єктів для будь-якого міста чи села, враховуючи оптимальну вартість і сучасні технології», — зауважив Прем'єр-міністр.

Загалом Уряд виділив регіонам на відновлення вже більше 25 млрд грн.