Єврокомісія анонсувала транші для України у серпні та вересні

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Макрофінанс для України

«Сьогоднішнє перерахування було здійснено після висновку Європейської комісії, що Україна продовжує досягати задовільного прогресу у зміцненні верховенства права та фінансової стабільності, у покращенні функціонування газової системи та у сприянні кращому бізнес-клімату. В результаті цих досягнень будуть здійснені ще два подальші місячні платежі для України, кожен в обсязі €1,5 мільярда, у серпні та у вересні», — зазначила речниця Єврокомісії.

Вона нагадала, що транш у €1,5 мільярда, що був перерахований сьогодні, є вже шостим таким платежем ЄС для України в рамках пакета МФД+ в обсязі до €18 мільярдів у поточному році.

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На цей час Україна отримала 10,5 мільярда євро з цього пакета, що дозволить країні підтримувати макроекономічну стабільність та відновлювати критичну інфраструктуру, що була зруйнована під час російської агресивної війни.

Ця європейська допомога дозволить Україні сплачувати заробітні плати та пенсії, продовжувати надавати важливі соціальні послуги для населення, зокрема, забезпечувати діяльність лікарень та шкіл.

Нагадаємо

З початку війни Україна отримала фінансову допомогу на $50 млрд. В кінці червня Євросоюз перерахував Києву черговий транш на 1,5 млрд євро у рамках програми макрофінансової допомоги з початку року.

Також стало відомо, що Єврокомісія обговорює виділення 50 млрд євро Україні. Мова йде про фінансовий резерв на потреби нашої країни наступні чотири роки у вигляді запозичень і грантів.

За словами Урсули фон дер Ляєн, ЄС покриє 45% усіх потреб України.