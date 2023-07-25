У Києві користувачам Apple Pay спростили оплату за проїзд у громадському транспорті

Жителі Києва, які користуються Apple Pay, тепер можуть оплати проїзд в наземному громадському транспорті без підтвердження через Face ID та Touch ID. Про це повідомляє «Київ цифровий».

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«Поїздки містом стали простішими на iPhone і Apple Watch. Просто піднесіть пристрій до зчитувача, оплатіть поїздку й вирушайте в дорогу. В Експрес-режимі вам не потрібно проходити автентифікацію через Face ID або відкривати додатки», — йдеться в повідомленні.

Як налаштувати експрес-режим для Apple Pay

Зайдіть у налаштування iPhone

Прокрутіть вниз і відкрийте розділ «Гаманець і Apple Pay»

Оберіть функцію Експрес-проїзний

Виберіть, для якої картки ви бажаєте увімкнути функцію

Обрана картка спрацьовуватиме автоматично, без Face ID або Touch ID. Просто піднесіть iPhone до валідатора.

Експрес-режим в Apple Watch

Ви також можете увімкнути експрес-режим для Apple Watch. У цьому випадку вам не потрібно буде двічі натискати на бічну кнопку, щоб активувати режим Apple Pay. Просто піднесіть годинник до зчитувача — і все готово.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що, за словами директора Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА Руслана Кандибора, вартість проїзду в громадському транспорті Києва має становити 30 грн, але у нього стільки проблем, що простіше зробити проїзд безплатним.