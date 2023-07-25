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25 липня 2023, 12:05 Читать на русском

Швейцарський банківський гігант попередив клієнтів, які живуть у рф, про закриття рахунків

Один з найбільших швейцарських банків Julius Baer попередив клієнтів, які живуть у росії, про майбутнє закриття їхніх рахунків. Про це пише російський Forbes.

Один з найбільших швейцарських банків Julius Baer попередив клієнтів, які живуть у росії, про майбутнє закриття їхніх рахунків.
Фото: ft.com

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Зазначається, що про майбутнє закриття рахунків повідомила консалтингова компанія Main Partner Trust, а Forbes Russia ознайомився з копією листа, автентичність підтвердив один із клієнтів Julius Baer, які його отримали.

Julius Baer почав надсилати своїм клієнтам, які постійно проживають у Росії (в оригіналі використано слово domiciled — вказує на основне місце проживання), повідомлення про майбутнє закриття рахунків.

Банк повідомив клієнтів, що всі ділові відносини з ними буде припинено не пізніше 31 грудня.

«У зв'язку з поточними обставинами і обмеженнями, що розвиваються… банк більше не може пропонувати вам відповідні та комплексні послуги з управління активами, що відповідають нашим стандартам», — йдеться в листі.

У ньому також йдеться, що всі угоди і контракти — наприклад, кредитні договори, — будуть припинені з 30 вересня. Після цього банк надаватиме лише обмежені послуги.

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Додаткові комісії

З 1 серпня банк введе кілька додаткових комісій: наприклад, квартальну плату за обслуговування у 2 250 франків (приблизно $2 590).

Банк також попросив клієнтів надати запитану інформацію, яка дасть змогу розпочати процес закриття рахунків і переказу грошей на інші рахунки.

Зазначається, що у травні Julius Baer повідомив клієнтів — росіян і білорусів — про замороження їхніх інвестиційних рахунків через вимоги європейського депозитарію Euroclear.

Тоді банк розіслав повідомлення, що інвестиційні рахунки клієнтів будуть ізольовані від інших активів. Julius Baer тоді повідомив, що продаж цінних паперів, які зберігаються в Euroclear, тимчасово припинено, а купівля нових паперів неможлива.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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yarg
yarg
25 липня 2023, 12:50
#
Ого… это была знатная помойка русских денег.
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