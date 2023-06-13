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13 червня 2023, 13:15 Читать на русском

Revolut блокує рахунки та операції росіян, які проживають в Європі — ЗМІ

Росіяни, які проживають в Європі, почали скаржитись на обмеження операцій за своїми картками та рахунками в банку Revolut. Про це повідомляє російське видання Forbes.

Росіяни, які проживають в Європі, почали скаржитись на обмеження операцій за своїми картками та рахунками в банку Revolut.
Фото: finance.ua

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Зареєстрований у Литві банк Revolut є одним з ключових банків для росіян, які виїжджають до Європи через непідтримку військового вторгнення Росії в Україну і хочуть уникнути мобілізації.

Причина обмеження операцій

Причиною обмеження операцій за картками та рахунками росіян стали посилення вимог банку до документів, що підтверджують право жити в Європі, та труднощі з отриманням ВНП чи довгострокових віз.

Один зі співрозмовників видання, росіянин, який живе у Франції, розповів, що за кілька тижнів до закінчення терміну дії його довгострокової візи Revolut запросив документи, які дають змогу проживати в ЄС.

Банк не прийняв дозвіл на тимчасове проживання, яке росіянин отримав з гуманітарних підстав, і запросив надати або дозвіл на проживання (ВНП), або візу D терміном на 180 днів.

Рахунок росіянина обмежили, заблокувавши вхідні перекази, але банк залишив можливість витрачати гроші на карті. Обмеження пообіцяли зняти, як тільки буде надано один із двох документів, що підтверджує право на проживання в Європі.

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Зі схожими труднощами зіткнулися троє росіян, які проживають у Латвії.

За словами представника Revolut Педді Кроулі, банк посилив формальні вимоги до громадян Росії та Білорусі через обмеження, введені ЄС щодо вихідців із цих країн.

Він пояснив, що клієнти з РФ та Білорусі мають пред'явити продовжений ВНП або робочу візу, які дозволяють їм залишатися в Євросоюзі понад 180 днів. Обмеження стосуються саме росіян та білорусів та діють на всій території присутності банку, зазначив Кроулі.

🕵️ Ми створили невеличке опитування, щоб дізнатись більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
AlSaher
AlSaher
13 червня 2023, 13:40
#
Револют блокує і рахунки Українців. Банк лайно
+
+15
Три літри
Три літри
13 червня 2023, 14:17
#
Інші банки навіть рахунки не відкриють якщо ти не покажеш їм дозвіл на проживання.

Револют набагато прогресивніше і дозволяє відкрити рахунок навіть просто по факту перебування в країні.
+
0
Три літри
Три літри
13 червня 2023, 15:44
#
До слова нагадаю що самое завдяки Revolut мамакіни підприємці прокручували гроші заробляючи на обмеженнях встановлених НБУ. Так що ви Револют в дупцю повинні цілувати за це.
+
0
56669450
56669450
13 червня 2023, 16:38
#
Отсоссияне должны страдать до конца своих дней.
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