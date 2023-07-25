Курс валют на 25 липня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У вівторок, 25 липня, на готівковому ринку курс долара у покупці додав 5 копійок, а у продажу втратив 1 копійку. Євро додало 3 копійки у покупці, а у продажу втратило 3 копійки.

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В обмінниках долар подорожчав на 7 копійок у покупці, а у продажу на 6 копійок. Курс євро додав 1 копійку у купівлі та 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 36,75−37,34 грн. Євро купують за 40,90 грн, а продають за 41,61 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 37,35−37,35, євро — 41,39−41,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,56−36,93 грн/$. Торги євро проходять на рівні 40,52−40,91 грн/євро.

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