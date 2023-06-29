Рада ухвалила закон про запровадження е-акцизу на алкоголь та цигарки

Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому законопроєкт № 8287, яким передбачається запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку. Про це написав в телеграм-каналі перший заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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«За» законопроєкт проголосували 252 народних депутати.

Що це дасть

За його словами, е-марка надасть можливість:

відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача;

контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари;

кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.

Крім того, створення Електронної системи обігу підакцизних товарів забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб'єктами господарювання. Це означає, що процес замовлення паперових марок акцизного податку залишиться у минулому. До того ж система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.