Ripple подала заявки на отримання ліцензії у Великій Британії та Ірландії

Компанія Ripple , яка, як і раніше, називає США своїм глобальним центром, має намір «продовжувати експоненційне зростання», розширюючи присутність у Великій Британії та решті Європи. Про це пише dlnews.

►Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Керуючий директор Ripple Europe Сенді Янг повідомила, що компанія направила заявку до Управління фінансового нагляду Великобританії (FCA) на реєстрацію як постачальник послуг віртуальних активів.

Одночасно подано заявку на отримання ліцензії платіжної установи в Ірландії.

«Ми знаходимося в процесі подання заявки на реєстрацію у Великій Британії та Ірландії. Все це є масштабними інвестиціями з метою подальшого експоненційного зростання в регіоні», — сказала Янг.

Читайте: Ripple отримала ліцензію у Сінгапурі

Глава європейського офісу Ripple відмовилася коментувати майбутні плани розширення Ripple у Великій Британії та Європі, але підтвердила, що компанія продовжує збільшувати чисельність персоналу та наймає співробітників.

Нагадаємо

За останні 18 місяців кількість співробітників Ripple у Великій Британії та Європі збільшилася приблизно на 75%, тепер у її офісах у Лондоні, Дубліні та Рейк'явіку працює понад 100 співробітників.

Фінансові регулятори Великобританії не мають наміру регулювати криптовалютну діяльність як діяльність з організації азартних ігор.